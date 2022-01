ARTE rend hommage à Gaspard Ulliel avec la diffusion du film “Juste la fin du monde” vendredi 21 janvier

ARTE modifie sa programmation du vendredi 21 janvier afin de rendre hommage au comédien Gaspard Ulliel qui vient de disparaître.

Vendredi 21 janvier à 20:55, ARTE diffusera le film “Juste la fin du monde” de Xavier Dolan qui a obtenu trois César 2017 dont celui du Meilleur acteur pour Gaspar Ulliel et Grand Prix au Festival de Cannes 2016.

L'histoire en quelques lignes...

Atteint du sida, Louis, 34 ans, vient retrouver la famille qu'il a fuie douze ans plus tôt pour lui annoncer sa mort prochaine. Dramaturge à la notoriété naissante, il vit dans la grande ville, à quelques heures à peine d'avion, mais sur une planète aussi éloignée que possible de cette tribu de province qui carbure à la crise de nerfs permanente : sa mère Martine, son frère aîné Antoine, sa petite sœur Suzanne, qu'il connaît à peine, et sa belle-sœur Catherine, qu'il ne connaît pas du tout.

Avec un casting de stars, de Gaspard Ulliel à Nathalie Baye, le surdoué Xavier Dolan adapte Jean-Luc Lagarce pour un huis clos convulsif d'une noirceur virtuose.

Avec : Gaspard Ulliel (Louis), Marion Cotillard (Catherine), Léa Seydoux (Suzanne), Vincent Cassel (Antoine), Nathalie Baye (Martine).

A noter que ARTE propose dès à présent sur arte.tv la série en 4 épisodes “Il était une seconde fois” avec Gaspard Ulliel, Freya Mavor, Steve Tran, Sylvain Creuzevault, Eva Ionesco.