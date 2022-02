“Au nom de la terre” : soirée spéciale autour de la paysannerie mercredi 23 février sur France 2

Mercredi 23 février, à quelques jours du Salon de l'agriculture, France 2 proposera dès 21:10 une grande soirée spéciale autour de la paysannerie.

Cette soirée spéciale, présentée par Julian Bugier, débutera avec la diffusion du film poignant d'Édouard Bergeon “Au nom de la terre”, suivi d'un débat, puis du documentaire « The biggest little farm ».

21:10 “Au nom de la terre”

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale.

Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…

Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces quarante dernières années.

Film réalisé par Édouard Bergeon • Avec : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi, Yona Kervern.

22:50 Le débat

Julian Bugier animera un débat après le film autour de la thématique « Quel avenir pour nos agriculteurs ? ».

Il recevra notamment Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la terre et du documentaire Les fils de la terre. A ses côtés, des agricultrices et agriculteurs apporteront aussi leur témoignage sur l’avenir du monde paysan.

23:55 « The biggest little farm »

Lorsque le documentariste John Chester, sa femme Molly et leur chien Todd reçoivent un avis d'expulsion de leur petit appartement, ils décident de changer radicalement de vie.

Ainsi, ils achètent un terrain de près de 80 hectares, près de Los Angeles, sur lequel ils développent une ferme durable. Ils ont décidé de filmer leur progression, leurs succès et échec, durant huit ans de leur vie.

Ce film a été nominé aux Oscars 2020 dans la catégorie meilleur film documentaire.