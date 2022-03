Place au cinéma : “Diabolo Menthe” de Diane Kurys, vendredi 25 mars sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 25 mars à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma”.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose le film “Diabolo Menthe” réalisé en 1977 par Diane Kurys.

Les vacances d'été 1963 viennent de se terminer et les deux sœurs Anne (Éléonore Klarwein) et Frédérique Weber (Odile Michel) commencent leur année scolaire dans un lycée parisien pour jeunes filles. Leurs parents sont divorcés et elles ne voient guère leur père que pendant les vacances.

Anne a treize ans, est plutôt réservée mais est aussi très dissipée dans ses études, rêvant d'un garçon rencontré pendant les vacances. Elle vole et ment continuellement et sans scrupule à sa mère et à sa sœur.

Frédérique, elle, a quinze ans et ses études ne sont pas brillantes non plus. Elle joue les adolescentes rebelles : elle a une liaison avec un garçon, qui lui écrit des lettres torrides, elle fume et milite dans un groupe de gauche, alors que la politique est interdite dans le lycée.