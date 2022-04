ARTE rend hommage à Michel Bouquet avec la diffusion du film “Renoir” lundi 18 avril à 20:50

ARTE rend hommage au comédien Michel Bouquet qui vient de disparaître et diffusera lundi 18 avril à 20:50 le film “Renoir” de Gilles Bourdos.

L'histoire en quelques lignes...

Côte d'Azur, 1915. Condamné au fauteuil roulant par une polyarthrite rhumatoïde, Pierre-Auguste Renoir a perdu le goût de peindre depuis la mort d'Aline, sa femme et sa muse.

L'irruption dans sa propriété de Cagnes-sur-Mer d'Andrée Heuschling, une jeune modèle, comédienne et chanteuse à ses heures, lui redonne l'envie de reprendre ses pinceaux. Sous le regard de Claude, le benjamin des trois fils de l’artiste, sauvageon dispensé d'école, "Dédé" – le surnom de la jeune femme – prend peu à peu ses marques dans la propriété du maître de l'impressionnisme. Quand le cadet, Jean, blessé de retour du front, vient achever sa convalescence auprès de son père, il se rapproche de la jolie Dédé.

Petites touches

Chaque plan ou presque constitue un tableau. Entre jeux d'ombres et de lumière, dans une nature champêtre, les arbres noueux s'agitent sous le mistral. Sur l'herbe du domaine des Colettes, la famille improvise un déjeuner. On rit quand les chapeaux s'envolent. En cuisine ou auprès du patriarche – le "patron" comme tous l'appellent –, les servantes s'activent, se jalousent et parfois s'invectivent. Prenant la pose, le corps dénudé offert face au chevalet du maître, Dédé (Christa Theret) éblouit chacun.

Adaptant Le tableau amoureux, le livre de souvenirs de l'arrière-petit-fils du peintre Jacques Renoir (éd. Fayard), Gilles Bourdos retrace à petites touches les dernières années de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), marquées par la disparition brutale de son épouse de vingt ans sa cadette, le fracas de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle ses deux fils aînés, Pierre et Jean, seront blessés, et sa lutte contre la progression d'une maladie invalidante.

Campé par un magistral Michel Bouquet, Renoir, au seuil de son existence, invite à célébrer une oraison funèbre frémissante de vie.

Le film “Manon des sources” initialement prévu, sera reprogrammé ultérieurement.

A noter que ARTE rend également hommage à Michel Bouquet sur arte.tv avec la diffusion de la pièce de théâtre “Le roi se meurt” d’Eugène Ionesco mis en scène par Georges Werler.