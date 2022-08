“La Ch'tite Famille” de Dany Boon sera diffusé sur TF1 dimanche 4 septembre (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film “La Ch'tite Famille” de Dany Boon sera diffusé sur TF1 en première exclusivité dimanche 4 septembre à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Valentin et Constance forment un couple d'architectes designers très en vue. Fort de ce succès, ils préparent leur prochain vernissage dans le somptueux cadre du Palais de Tokyo.

Pour s'intégrer à ce milieu et se faire une place parmi les plus grands, Valentin a sciemment menti sur ses origines. Ainsi, tout le monde ignore qu'il est issu d'une famille ch'ti prolétaire. Aussi lorsque ses proches arrivent sans le prévenir le jour du vernissage, c'est la panique !

Pour ne rien arranger, Valentin est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire... A son réveil, il se retrouve vingt ans plus tôt et ses origines reprennent plus que jamais le dessus ! Ch'ti un jour, ch'ti toujours !

Avec : Dany Boon (Valentin Duquenne), Valérie Bonneton (Louloute, la belle-sœur de Valentin), Line Renaud (La mère de Valentin), Laurence Arné (Constance Brandt), François Berléand (Alexander), Pierre Richard (Jacques Duquenne), Guy Lecluyse (Gustave).