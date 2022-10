Place au cinéma : “Big fish” de Tim Burton vendredi 14 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 14 octobre 2022 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui proposera cette semaine le film “Big fish”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir “Big fish”, un film réalisé par Tim Burton en 2003.



L'histoire en quelques lignes...

Alors que l'on célèbre le mariage de son fils William, Edward Bloom raconte, pour la énième fois, mais avec talent, comment, le jour de la naissance de Will, il a attrapé un énorme poisson en utilisant comme appât sa propre alliance. Will est embarrassé et explique à son épouse, Joséphine, qu'à cause des mensonges que raconte son père sur tous les sujets, il ne peut lui faire confiance.

Par la suite, les relations entre le père et le fils deviennent si tendues qu'ils ne se parlent pas durant trois ans. Mais, quand il apprend que son père est mourant, Will vient le voir en compagnie de Joséphine, enceinte. Dans l'avion qui le mène en Alabama, Will se remémore une histoire de son père où il prétendait qu'étant petit il s'était aventuré dans un marais et avait rencontré une sorcière qui lui avait dévoilé l'instant de sa mort dans son œil de verre.

Edward, malgré sa maladie, continue à raconter l'histoire de sa vie à son fils et sa belle-fille. Il prétend avoir passé trois ans dans un lit quand il était petit parce qu'il avait grandi trop vite. Il devient ensuite un sportif réputé dans sa petite ville natale d'Ashton mais, poussé par son ambition, la quitte en compagnie de Karl, un géant mal-aimé. Edward découvre alors la ville de Spectre, cachée du reste du monde et dont les habitants sont les gens les plus amicaux qui puissent exister. Néanmoins, Edward finit par quitter Spectre mais promet à une petite fille nommée Jenny qu'il reviendra.

Karl et Edward commencent ensuite à travailler dans un cirque et Edward tombe amoureux au premier regard d'une jeune femme sur qui Amos Calloway, le Monsieur Loyal du cirque, lui révèle une information personnelle par mois à condition qu'Edward ne demande pas de salaire. Trois ans plus tard, et n'ayant toujours appris que des détails insignifiants sur la fille de ses rêves, Edward découvre qu'Amos est un loup-garou. Il se refuse toutefois à lui faire du mal et Amos le récompense en lui révélant que le nom de la fille est Sandra Templeton et qu'elle étudie à l'université d'Auburn.

Edward apprend alors que Sandra est promise à Don Price, également originaire d'Ashton. Don inflige une correction à Edward quand il apprend ses sentiments pour elle mais cela ne fait que dégoûter Sandra qui met fin à ses fiançailles et tombe amoureuse d'Edward.

Celui-ci est alors appelé par l'armée et envoyé en Extrême-Orient. Au cours d'une mission, il vole d'importants documents ennemis et persuade les danseuses sœurs siamoises Ping et Jing de l'aider à rentrer en Amérique, contre la promesse de faire d'elles des stars.

Edward devient ensuite représentant de commerce et rencontre le poète Norther Winslow, qu'il avait connu à Spectre, l'aidant à dévaliser une banque qui se révèle être en faillite. Edward suggère alors à Winslow de travailler à Wall Street et Winslow y devient un riche courtier, remerciant Edward de son conseil en lui envoyant une importante somme d'argent qu'Edward utilise pour acheter la maison de ses rêves.

Avec : Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange et Helena Bonham Carter.