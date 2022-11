Place au cinéma : “Call me by your name” diffusé vendredi vendredi 18 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 18 novembre 2022 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui proposera cette semaine le film “Call me by your name”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique. Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir “Call me by your name”, un film réalisé par Luca Guadagnino en 2017.

L'histoire en quelques lignes... Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais. Avec : Timothée CHALAMET, Armie HAMMER, Michael STUHLBARG, Amira CASAR, Esther GARREL, Victoire DU BOIS, Vanda CAPRIOLO, Antonio RIMOLDI, Elena BUCCI, Marco SGROSSO, André ACIMAN, Peter SPEARS. Ce film a obtenu de multiples récompenses : Oscar du Meilleur scénario adapté, 2018

3 nominations aux Oscars 2018, dont Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleure chanson

Compétition, section Panorama, Berlin 2017

Grand Prix, Chéries-Chéris, Paris 2017

Meilleur scénario original, BAFTA 2018.

