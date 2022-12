Place au cinéma : “Jerry Maguire” avec Tom Cruise, vendredi 9 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 9 décembre 2022 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui proposera cette semaine le film “Jerry Maguire”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir “Jerry Maguire” avec Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. et Renée Zellweger dans les rôles principaux.



L'histoire en quelques lignes...

Jerry Maguire est un agent des stars du sport américain riche, beau et célèbre. Mais sa vie mondaine et factice lui pèse, et une nuit il se remet en question dans une note qu'il rédige, où il tente de définir le sens qu'il voudrait donner à sa vie.

Cette note va provoquer son licenciement et tous ses amis vont le trahir. Seuls Dorothy, l'une de ses collègues, et Rod, un footballeur facétieux, vont lui rester fidèles.