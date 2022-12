Place au cinéma : “Tout feu, tout flamme” sur France 5 vendredi 16 décembre 2022 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 16 décembre 2022 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui propose cette semaine le film “Tout feu, tout flamme”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film “Tout feu, tout flamme” réalisé par Jean-Paul Rappeneau avec Yves Montand et Isabelle Adjani dans les rôles principaux.



L'histoire en quelques lignes...

Victor Valance a quitté Paris depuis plusieurs années, laissant derrière lui sa mère et ses trois filles, pour réaliser de sombres opérations de casinos aux Bahamas et au Canada. Sa fille aînée, Pauline, est polytechnicienne, attachée au ministre des finances, et s'occupe de toute la famille depuis la mort de sa mère.

Victor revient à Paris et, usant de son charme habituel, persuade sa mère de lui donner procuration pour vendre son immeuble et placer l'argent dans la réfection d'un casino au bord du lac Léman. Tout ceci à l'insu de Pauline qui sent l'arnaque, mais finit par voler à son secours.

Avec : Yves Montand, Isabelle Adjani, Alain Souchon, Lauren Hutton.