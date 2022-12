“L'aile ou la cuisse” avec Louis de Funès & Coluche à revoir sur France 3 jeudi 22 décembre 2022 (vidéo)

À déguster sans modération, le film “L'aile ou la cuisse” réalisé en 1976 par Claude Zidi, avec Louis de Funès, Coluche et Julien Guiomar, sera rediffusé sur France 3 jeudi 22 décembre 2022 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Charles Duchemin, directeur d'un guide gastronomique mondialement connu et qui a l'habitude de tester incognito les restaurants de l'Hexagone, vient d'être élu à l'Académie française.

Fervent défenseur d'une gastronomie française traditionnelle et de qualité, Duchemin s'apprête pourtant à prendre sa retraite après la parution de la nouvelle édition de son guide et forme son fils Gérard à cette fin, dans l'espoir qu'il reprenne un jour le flambeau. Gérard goûte cependant peu les passions de son père et s'efforce d'animer en secret une petite troupe de cirque.

Quelques jours avant la parution du nouveau guide, Duchemin apprend que l'industriel Jacques Tricatel, PDG d'une chaîne de restauration de nourriture industrielle fortement présente sur le réseau autoroutier français, envisage d'élargir ses activités en rachetant un certain nombre d'établissements auxquels le guide devait décerner des récompenses au fil des visites annuelles. Pire encore, Tricatel semble déterminé à ternir la réputation de Duchemin en le ridiculisant publiquement au cours d'une émission de télévision.

Bien décidé à défendre ses valeurs, Duchemin va embarquer Gérard contre son gré, dans une ultime croisade contre la malbouffe.