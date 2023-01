"On a retrouvé la 7ème compagnie" sur TMC mercredi 25 janvier 2023 (vidéo)

Mercredi 25 janvier 2023 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir "On a retrouvé la 7ème compagnie", le second opus des aventures du Chef Chaudard et de ses hommes...

L'histoire en quelques lignes... La suite des aventures du trio de la septième compagnie lors de la débâcle de juin 1940 : Tassin, Chaudard et Pithivier échappent aux Allemands et sont recueillis en caleçon par la mère Crouzy qui leur fournit des uniformes d'officiers français abandonnés par leurs détenteurs pendant la débâcle. Nos trois héros se font arrêter à nouveau et sont conduits dans un château où une grande partie de l'état-major français est détenue. Les trois bidasses, devenus officiers malgré eux, sont sur le point de faire évader tous ces officiers quand, malencontreusement, alors qu'ils referment la porte derrière eux à la sortie des souterrains, le sol de la forêt s'écroule avec des arbres et bloque la sortie, obligeant les officiers à rebrousser chemin dans les galeries communiquant avec le château. Quant aux trois soldats, ils se retrouvent enfin libres. S'ensuit une petite série d'évasions à chaque fois sous l'œil médusé de leur supérieur le capitaine Dumont qui ne comprend pas comment font ces trois tocards pour s'évader. Avec : Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Henri Guybet et Érik Colin.

0 Partages



Partager