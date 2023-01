Place au cinéma : Hommage à Jean-Pierre Bacri sur France 5 vendredi 27 janvier 2023 (vidéo)

Vendredi 27 janvier 2023 à partir de 21:05 dans "Place au cinéma", France 5 rend hommage à Jean-Pierre Bacri dans une soirée spéciale avec le film "Les sentiments".

Pour bien démarrer le week-end, Dominique Besnehard vous propose dans "Place au cinéma" une sélection de films cultes français et étrangers.

Cette semaine, hommage à Jean-Pierre Bacri avec la diffusion du film "Les sentiments" suivi du documentaire "Bacri, un air de famille".

21:05 Les sentiments

Jacques, médecin, et Carole, son épouse, habitent une maison en région parisienne. Dans la maison voisine s'installent François et Edith. Ce dernier doit succéder à Jacques et reprendre sa clientèle.

Jacques passe beaucoup de temps avec François pour lui transmettre sa succession. Carole et Edith, pendant ce temps, deviennent amies.

Très vite, Jacques tombe amoureux d'Edith. Elle est tout d'abord émue par le trouble qu'elle provoque chez lui. Puis elle se met à l'aimer. Mais elle ne voit pas qu'elle est également « amoureuse d'elle-même en train d'aimer ». Elle ne voit pas non plus qu'ils courent vers la violence des sentiments...

Avec : Jean-Pierre Bacri (Jacques), Nathalie Baye (Carole), Isabelle Carré (Edith), Melvil Poupaud (François), Agathe Bonitzer (Sonia)...

22.35 Bacri, un air de famille

Jean-Pierre Bacri était notre contemporain le plus cher. Peut-être parce qu’il n’était jamais content pour rien.

Mais, au-delà de la caricature du grincheux, depuis ses années d’apprentissage jusqu’à sa disparition en janvier 2021, ce film raconte ce Français par excellence : un homme tourné vers les autres, comédien par accident, moraliste par vocation, que le succès a laissé insensible aux flatteries et aux honneurs factices, prêt à toutes les colères dès lors qu’il fallait s’élever contre les injustices et la bêtise.

Avec la participation de : Anne Alvaro, Pierre Arditi, Nathalie Baye, Jean-Pierre Bouvier, Alain Chabat, Olivier Doran, Dominique Farrugia, Attica Guedj, Sam Karmann, Jean-Michel Ribes, Olivier Nakache et Eric Toledano.