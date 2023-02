"La prière" de Cédric Kahn à revoir sur ARTE mercredi 22 février 2023 (vidéo)

Au sein d’une communauté religieuse, un jeune toxicomane reprend pied grâce au labeur, à l’amitié et à la prière. Par Cédric Kahn, le lumineux récit d’une reconstruction, qui révéla le talent d’Anthony Bajon, à voir ou à revoir mercredi 22 février 2023 à 20:55 sur ARTE.

L'histoire en quelques lignes...

Après une overdose, Thomas, 22 ans, atterrit dans une communauté religieuse, cerclée de montagnes et formée d’anciens drogués qui se soignent par le travail, l’amitié et la prière. Le jeune toxicomane doit se passer d’alcool, de tabac, de contacts avec l’extérieur et de solitude.

Constamment entouré, Thomas, qui connaît un sevrage éprouvant, craque et envoie tout promener. Mais il croise alors Sybille, une fille de son âge, qui le convainc de poursuivre l’expérience. Il se fait à cette vie rude, aux travaux des champs, à l’humilité et à la camaraderie.Prier l’apaise, à tel point qu’il songe à devenir prêtre. Mais il pense aussi souvent à Sybille.

Fraternité

Face aux mystères de la foi et à ses rituels, Cédric Kahn, qui se dit agnostique, laisse au spectateur son libre arbitre, montrant la beauté mais aussi les limites d’une vie retirée du monde. Au sein de cette communauté, Thomas va autant effectuer un cheminement spirituel que faire l’expérience de la fraternité au contact d’hommes meurtris qui ont choisi de s’épauler.

Splendide chronique, que l’on sent documentée, de la reconstruction d’un jeune homme tenace dont l’équilibre ne tient qu’à un fil, ce film, auréolé d’une douce lumière et d’une sobre mise en scène, a révélé le talent d’Anthony Bajon (Thomas), dont on n’est pas près d’oublier l’impulsivité et le visage candide.