Ciné TV : Les films diffusés à la télévision dimanche 5 mars 2023

Préparez votre soirée cinéma, voici les films qui seront diffusés à la télévision dimanche 5 mars 2023 en prime time sur les différentes chaînes nationales et de la TNT.

21:10 Belle-Fille

Louise, trompée par son mari, se venge en volant les billets d'avion que son mari et sa maîtresse devaient utiliser pour aller en Corse. Sur l'île de beauté, elle passe une nuit d'amour avec un beau fêtard. Mais quand elle se réveille, elle réalise qu'il ne se reveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, décrète que Louise est sa belle-fille...

21:10 La deuxième étoile

Jean-Gabriel a organisé un séjour au ski pour sa famille. Tout le monde répond présent, même si ses enfants désormais adolescents rechignent à venir. La mère de Jean-Gabriel, qui débarque des Antilles, s'invite à la fête et Suzy, son épouse, tient à ce que son père, un homme acariâtre, soit du voyage....

20:50 La canonnière du Yang-Tsé

Au printemps 1927, Jake Holeman, un matelot mécanicien, vient juste d'être affecté sur le «San Pablo», un navire de guerre américain qui remonte le Yang-Tsé-Kiang. Alors que les Américains souhaitent rester neutres dans le conflit qui déchire la Chine, ils doivent secourir des missionnaires assiégés...

21:10 Les enfants du marais



Dans la France rurale des années 30. Garris et Riton, deux amis, sont installés sur les bords de la Loire. Le premier, ancien poilu de la Première Guerre mondiale, vit seul, tandis que le second cohabite avec une femme colérique et trois enfants turbulents. Un jour, Garris s'éprend d'une femme de ménage...

21:05 Comment tuer sa mère



Dans la famille Mauret, la matriarche mène la vie dure à ses enfants, pourtant adultes, qu'elle dénigre constamment et qui ne trouvent jamais grâce à ses yeux. Nico, l'aîné, qui entretient toute cette petite famille, la situation est devenue insupportable. Il envisage de se débarrasser de sa mère...

21:05 Death Wish



Paul Kersey, chirurgien urgentiste respecté, mène une existence de rêve, auprès de sa femme et de sa fille. Son existence est bouleversée quand sa femme est tuée lors du cambriolage de leur maison. Assoiffé de vengeance, il tente de retrouver les assassins et de les éliminer les uns après les autres...

21:05 Twilight, chapitre 2 : tentation

Depuis le départ d'Edward, qui a précipitamment quitté la ville avec sa famille, Bella se morfond. Elle tente d'oublier son chagrin aux côtés de Jacob, dont elle devient très proche. Bientôt, elle découvre que Jacob est un loup-garou, membre d'un clan qui se livre à la chasse aux vampires...