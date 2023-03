Inédit : "Le bonheur des uns..." sur M6 mardi 21 mars 2023 (vidéo)

Mardi 21 mars à 21:10, M6 diffusera "Le bonheur des uns...", un film réalisé par Daniel Cohen inédit en clair à la télévision, avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo , Florence Foresti et François Damiens.

L'histoire en quelques lignes...

Léa et Marc et Karine et Francis sont deux couples amis de longue date. D'un tempérament discret, Léa, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, apprend à ses amis et à son compagnon qu'elle écrit un livre.

Ces derniers peinent à la prendre au sérieux, mais Karine et Francis n'en sont pas moins taraudés par la jalousie. Karine se lance subitement dans l'écriture, mais elle ne parvient pas à écrire une seule ligne. Francis, quant à lui, tente vainement de composer. Son roman achevé, Léa l'envoie à des éditeurs.

Publiée dans une prestigieuse maison d'édition, cette première œuvre connaît un succès aussi important qu'inattendu. Marc vit de plus en plus mal la soudaine popularité de sa compagne.