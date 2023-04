"La Folie des grandeurs" à revoir sur France 2 dimanche 9 avril 2023 (vidéo)

Dimanche 9 avril 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le cultissime film "La Folie des grandeurs" de Gérard Oury avec Louis de Funès et Yves Montand sur une magnifique musique de Michel Polnareff.

L'histoire en quelques lignes...

Espagne, XVIIe siècle, Siglo de Oro. Don Salluste de Bazan est ministre du roi d’Espagne Charles II. C'est un être fourbe, hypocrite et cupide qui collecte lui-même les impôts, qu'il détourne en grande partie à son profit. Il est haï par la population qu'il exploite.

Accusé par la reine Marie-Anne de Neubourg, une belle princesse bavaroise, d'avoir fait un enfant illégitime à une de ses dames d'honneur, il est déchu de ses fonctions et condamné à se retirer dans un monastère. Décidé à se venger en cocufiant le roi qui la répudierait, il entre en contact avec son séduisant neveu, César, devenu brigand, mais ce dernier refusant d'entrer dans sa machination, il le fait capturer par ses sbires et l'envoie comme esclave aux Barbaresques. Il décide alors d'utiliser pour sa vengeance Blaze, son valet récemment congédié et dont il a découvert les sentiments pour la reine : il le fera passer pour César et l'aidera à séduire la reine.

Le jour même de sa présentation à la cour, Blaze déjoue un attentat ourdi contre le roi par les grands d'Espagne. Il s'attire ainsi les faveurs du couple royal, en particulier de la reine qui a un béguin pour lui, et devient rapidement ministre. Suivant de loin l'évolution de la situation, Salluste découvre que les grands ont décidé de se venger de Blaze après qu'il a convaincu le roi de ne plus exempter les nobles de l’impôt. Si Blaze meurt, la machination de Salluste capote...