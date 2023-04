Ciné Dimanche : "Iron Man 2" à revoir sur TF1 ce 16 avril 2023 - Vidéo

Ce 16 avril 2023 à 21:10 dans Ciné Dimanche, TF1 vous proposera de voir ou de revoir le film "Iron Man 2" réalisé par Jon Favreau, sorti en 2010.

L'histoire :

Au moment où Tony Stark révèle au monde qu'il est Iron Man, à Moscou, Anton Vanko meurt dans la misère. Son fils Ivan décide alors de se venger de la famille Stark et jure de faire tomber Tony aussi bas que sa propre famille est tombée à cause d'Howard Stark. En effet, Ivan tombe sur les plans du réacteur ARK (dont la réplique miniature occupe actuellement le torse de Tony) avec les noms d'Anton Vanko et d'Howard Stark inscrits en dessous. Anton était un physicien soviétique qui passa à l'Ouest en 1963 et devint un associé d'Howard. Ensemble, ils inventèrent le réacteur ARK, mais Anton fut accusé d'espionnage et expulsé des États-Unis en 1967. Grâce à ces plans, Ivan construit à son tour un réacteur miniature.

Six mois plus tard, Tony Stark inaugure l'ouverture de la Stark Expo à Flushing Meadows, comme l'avait fait son père en 1974. Mais le monde ignore que Tony est aujourd’hui malade et sur le point de mourir. Son générateur au palladium, qui empêche les éclats d'obus d'atteindre son cœur, empoisonne le sang de Tony à cause de la toxicité de l'élément. Au vu de son pronostic vital, Tony sombre dans la dépression, l'alcoolisme et l'autodestruction. De plus, il devient la cible du sénateur Stern (le président du Comité sénatorial des forces armées américaines) qui veut faire d'Iron Man la propriété des États-Unis par le biais de l'actuel fournisseur principal des forces armées, Justin Hammer. Dans le même temps, toujours à Moscou, Ivan Vanko a relié son réacteur miniature à des fouets qui sont ainsi électrifiés. Dans son manoir, à Malibu, Tony, conscient de l’imminence de sa mort, décide de léguer Stark Industries et d'en donner la direction à sa fidèle secrétaire Virginia « Pepper » Potts. Ivan, devenu Whiplash, acquiert de faux papiers pour se rendre au Grand Prix historique de Monaco. Alors que Tony va signer les contrats de succession, il fait la connaissance d'une nouvelle employée, Natalie Rushman (qui est en réalité un agent du SHIELD, Natasha Romanoff, chargée par le directeur de l'organisation, Nick Fury, de surveiller Stark). Subjugué par son charme, il lui demande de devenir sa nouvelle secrétaire et celle-ci accepte.

Lors du Grand Prix, Tony, plus intrépide que jamais, congédie le pilote de son écurie de course et prend sa place. C’est à ce moment que Vanko entre sur la piste et taille les voitures en pièce à l'aide de ses fouets. Par chance, Tony s’en sort indemne et Pepper Potts réussit, in extremis, à lui lancer son attaché-case contenant la nouvelle armure qu’il vient de créer. Iron Man remporte ce combat avec quelques difficultés, après quoi Ivan est arrêté par la police et mis en prison. Mais Justin Hammer le fait alors évader et fait simuler sa mort, lui demandant de l'aider à développer ses projets d'armement pour prendre la place de Stark.