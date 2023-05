Inédit - "Antoinette dans les Cévennes" sur France 2 dimanche 21 mai 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal sera diffusé sur France 2 dimanche 21 mai 2023 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Antoinette, une institutrice, attend avec impatience ses vacances d'été prévues avec Vladimir, son amant et le père d'une de ses élèves, Alice. En apprenant que Vladimir ne peut pas venir car Éléonore, sa femme, a organisé une randonnée surprise dans les Cévennes avec leur fille et un âne, Antoinette décide de suivre leur trace sur le chemin de Stevenson, seule avec Patrick, un âne protecteur.

Après des débuts difficiles avec son âne pas toujours docile, elle finit par développer une certaine complicité avec lui, à force de lui raconter sa vie et ses multiples déboires sentimentaux. Lors de sa deuxième étape, elle s'égare et passe la nuit dehors, puis se rend compte le matin qu'elle est en fait revenue à son point de départ. C'est alors que Vladimir arrive dans le gîte, avec sa femme et sa fille. Ils sont bien sûr surpris de la voir, mais lui proposent de faire la route ensemble le lendemain.

Éléonore a compris quel type de relation Antoinette entretient avec son époux, et la prend à part pour lui décrire Vladimir comme étant un homme volage qui multiplie les conquêtes féminines, tout en restant malgré tout indéfectiblement attaché à sa femme. Antoinette décide alors de rompre avec lui.

Après une chute, Antoinette se fait une entorse et croit sa randonnée terminée. Mais une rebouteuse la guérit et elle peut reprendre sa route. Elle arrive au terme de sa randonnée, mais elle se rend compte le lendemain matin que Patrick est déjà reparti avec un autre touriste alors qu'elle ne lui a pas dit au revoir. Elle court sur le chemin pour le rattraper, lui et l'homme qui a loué ses services. Celui-ci a quelque mal à le faire avancer. Il lui propose de l'accompagner un peu, elle finit par accepter.