Inédit "Le discours" diffusé sur France 3 vendredi 26 mai 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, France 3 diffusera vendredi 26 mai 2023 à 21:10 "Le discours", un film de Laurent Tirard, adapté du roman du même nom de Fabrice Caro.

L'histoire en quelques lignes...

Avec Sonia, Adrien a enfin trouvé la femme de sa vie. Mais un beau jour, elle lui annonce soudainement son besoin « d'une pause » dans leur relation puis quitte le domicile. C'était il y a 38 jours, et depuis Adrien ne tient plus : il s'est décidé à lui envoyer un SMS, a vu qu'elle l'avait lu, mais toujours pas de réponse. En plus, il est invité à un dîner chez ses parents, avec sa sœur Sophie et son futur beau-frère Ludo. Et Ludo lui demande de faire un discours lors de leur mariage.

Ce soir, Adrien a beaucoup de mal à supporter les petits travers de sa famille, Ludo qui fait étalage de ses connaissances sous l’œil admiratif de sa sœur, son père qui ressasse sans arrêt les mêmes souvenirs. Sa mère ne l'écoute pas vraiment, sa sœur s'obstine depuis des années à lui offrir une encyclopédie à chacun de ses anniversaires, et il n'a jamais jugé à propos de présenter aucune de ses petites amies à ses parents, Sonia pas plus que les autres.

Il se remémore les grandes étapes de sa relation avec Sonia, leur rencontre, leur premier rendez-vous, en se demandant à quel moment leur complicité a commencé à se détériorer, et si Sonia ne l'aurait pas déjà remplacé par un certain Romain. Il imagine plusieurs scénarios pour le fameux discours, un brillant et entrecoupé de tours de prestidigitation qu'il se sait parfaitement incapable de faire, d'autres tous plus catastrophiques les uns que les autres.

Au dessert, surprise ! Au lieu du traditionnel gâteau au yaourt de sa mère, on sert une tarte poire-chocolat confectionnée par sa sœur. Ludo lâche une petite critique que Sophie a du mal à encaisser, et Adrien, qui a enfin reçu un message sur son téléphone portable, se montre dithyrambique sur la pâtisserie de sa sœur pour rétablir l'ambiance. Il peut constater alors que le message vient bien de Sonia.

Avec : Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel.