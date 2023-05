Inédit "I Am Greta" diffusé sur TMC vendredi 26 mai 2023 - Vidéo

Vendredi 26 mai 2023 à 21:25, TMC diffusera le film documentaire inédit "I Am Greta" de Nathan Grossman qui suit l'activité de Greta Thunberg pendant une année, d'août 2018 à septembre 2019.

En août 2018, Greta Thunberg entame sa grève scolaire pour le climat devant le parlement suédois. Elle y donne déjà ses premières interviews et répond aux questions des passants. En tant que représentante de la jeune génération, elle est invitée à la conférence des Nations Unies sur le climat à Katowice.

Son discours se diffuse sur Internet et une vague de mouvements de protestation a lieu dans le monde entier. Elle prononce des discours lors de certaines grandes manifestations et est invitée à rencontrer notamment Emmanuel Macron, Arnold Schwarzenegger, John Bercow et le pape François. Au Parlement européen à Bruxelles, elle prononce son célèbre discours de panique.

Malgré l'écho rencontré par son action, elle doit constater que la protection du climat n'est pas suffisamment prise au sérieux dans le monde.

Elle se rend au sommet des Nations unies sur le climat en 2019 sur le voilier Malizia II. Sa maison et ses chiens lui manquent. À New York, elle tient un discours imprégné d'émotion (How dare you ?).