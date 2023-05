Hommage à Tina Turner sur Téva avec le film "Tina" diffusé le 1er juin 2023

Jeudi 1er juin 2023 à 21:00, la chaîne Téva rendra hommage à Tina Turner en rediffusant le film "Tina" réalisé en 1993 par Brian Gibson.

L'histoire en quelques lignes...

Au début des années 40. Anna Mae Bullock est élevée par sa grand-mère à Nutbush, un village du Tennessee. Son petit plaisir : chanter à l'église.

En 1957, l’adolescente retrouve sa mère et sa sœur Alline à Saint-Louis, dans le Missouri. Avec un timbre de voix exceptionnel et un tempérament de feu, Anna se fait engager comme choriste par le célèbre et exigeant musicien Ike Turner. Avec lui, et devenue Tina, elle va vivre les plus hauts sommets de la gloire, mais touchera aussi le fond.

Soutenue par une amie, elle surmontera les obstacles et triomphera de tout pour devenir une icône...

Avec : Angela BASSETT (Anna Mae Bullock/Tina Turner), Laurence FISHBURNE (Ike Turner), RAE'VEN (Anna Mae Bullock jeune), Vanessa Bell CALLOWAY (Jackie), Penny JOHNSON JERALD (Lorraine), Jenifer LEWIS (Zelma Bullock), Khandi ALEXANDER (Darlène) et Sherman AUGUSTUS (Reggie).