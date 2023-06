Le film "Grâce à Dieu" de François Ozon à voir sur ARTE mercredi 7 juin 2023 - Vidéo

S’emparant de l’affaire du prêtre pédocriminel Bernard Preynat, François Ozon dépeint la libération de la parole des victimes et le silence de l’Église face aux dénonciations. Rigoureusement documenté, un film intime et politique, servi par l’interprétation pudique de Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann Arlaud à voir sur ARTE mercredi 7 juin 2023 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

En juin 2014, Alexandre Guérin, 40 ans, adresse une lettre au cardinal Barbarin dans laquelle il dénonce les attouchements répétés que lui a infligés le père Bernard Preynat, de 1983 à 1986, alors qu’il était aux scouts de Saint-Luc à Sainte-Foy-lès-Lyon. Ce père de cinq enfants réclame la révocation du prêtre, revenu dans la région lyonnaise et toujours au contact de jeunes garçons.

Mais alors qu’il pensait avoir été entendu, les dérobades successives du diocèse le poussent à porter plainte, bien que les faits soient prescrits.

Chargé de l’enquête, le capitaine Courteau remonte jusqu’à François Debord, une autre victime, dont les parents avaient alerté les autorités religieuses à l’époque.

Avec Alexandre et le chirurgien Gilles Perret, François fonde l’association La Parole libérée. Au fil des mois, de plus en plus de victimes se manifestent, parmi lesquelles Emmanuel Thomassin, qui n’a jamais réussi à se reconstruire…

Justesse psychologique

Découpé en trois parties, le scénario de François Ozon s’intéresse tour à tour à ces hommes éprouvés, regardés dans leur singularité : le croyant Alexandre, dont les échanges avec le cardinal Barbarin sont retranscrits en détail, notamment par le recours à la voix off ; le volcanique François, désormais athée, qui déploie une énergie débordante pour que la responsabilité du diocèse de Lyon soit reconnue dans cette affaire ; et Emmanuel, d’un milieu plus modeste, qui trouve dans la parole et le collectif un baume à sa souffrance à vif.

D’une grande justesse psychologique, ce récit sous tension capte ainsi les secousses intimes du traumatisme – évoqué dans de pudiques flash-back –, tout en relatant dans un même mouvement les étapes du combat mené par les victimes et leur entourage, entre émulation, entraide et âpres débats.

Récompensé à la Berlinale 2019 et magistralement incarné par Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud (césarisé) et de remarquables seconds rôles, un film "citoyen" qui dénonce avec sobriété, au plus près des faits, l’omerta sur les abus sexuels dans l’Église catholique.