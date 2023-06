Place au cinéma "Le cercle rouge" sur France 5 vendredi 30 juin 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 30 juin 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "Le cercle rouge".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "le cercle rouge", un film réalisé par Jean-Pierre Melville, sorti en 1970. Il s'agit de l'avant-dernier film de Bourvil, qui est décédé la même année.

L'histoire en quelques lignes...

Après cinq ans d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire de Marseille, Corey (Alain Delon) est sur le point d'être libéré pour conduite exemplaire. La veille de sa sortie, le gardien-chef de la prison lui propose une affaire conçue par un autre détenu devenu mourant. D'abord méfiant, il accepte de reprendre ce plan à son compte.

Sitôt libre, Corey rend visite à son ancien comparse, un nommé Rico, caïd enrichi, devenu amant de sa petite amie, qui lui est resté redevable au moment de son arrestation. Peu disposé à perdre du temps, Corey contraint le malfrat à lui remettre une somme d'argent liquide importante, à la place d'un chèque qui lui a été d'abord proposé. Amer, ce dernier dépêche deux sbires aux trousses de Corey. Dans une salle de billard, Corey saisit une queue et, à l'aide d'une craie rouge, trace avec son procédé (l'embout de la queue qui sert à frapper les boules) un cercle qu'il remplit ensuite, avant de disperser les boules. Les hommes de Rico le rejoignent et l'entretien se termine dans le sang, mais Corey en repart indemne et empêche le patron de l'établissement d'avertir la police. Avec une grande partie de cette enveloppe d'argent, il achète une Plymouth Fury d'occasion, au volant de laquelle il se met immédiatement en route afin de regagner son domicile du 16e arrondissement de Paris.

Pendant ce temps, un malfrat du nom de Vogel (Gian Maria Volonté) est escorté par l'inspecteur principal François Mattei (Bourvil) de Marseille à Paris par le train de nuit. Malgré la vigilance du policier, Vogel réussit à s'évader en sautant par la fenêtre du train en marche lors de la traversée d'une zone boisée en Bourgogne. Il parvient à échapper aux coups de feu du commissaire ainsi qu'aux battues des gendarmes et de leurs chiens.

Au terme d'une harassante fuite à pied, il s'arrête devant un restaurant de bord de route et se glisse dans le coffre déverrouillé d'une voiture qui se trouve être celle de Corey. Ce dernier, ayant écouté à la radio un flash au sujet de l'évasion et ayant fait mine de ne rien remarquer de la scène, reprend la route et laisse sortir l'homme dans un endroit discret, au beau milieu d'un champ. Les deux hommes d'abord méfiants l'un envers l'autre, finissent par s'entendre et s'empressent de poursuivre leur long et périlleux trajet. Beaucoup plus loin, deux autres sbires de Rico rattrapent et arrêtent la voiture de Corey en vue de l'abattre dans une forêt située le long de la route nationale. Mais Vogel ressort du coffre et tire d'affaire son nouveau complice en tuant les deux hommes, à l'aide des deux armes à feu qui se trouvaient à l'intérieur.

Avec : Alain Delon, André Bourvil, Gian Maria Volonté, Yves Montand et François Périer.