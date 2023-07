"J'irai mourir dans les Carpates" sur France 5 mercredi 5 juillet 2023 avec Antoine de Maximy - Vidéo

Mercredi 5 juillet 2023 à 21:00, France 5 diffusera "J'irai mourir dans les Carpates", un film réalisé par Antoine de Maximy, avec Alice Pol et Max Boublil.

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série J'irai dormir chez vous, a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris.

Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images, elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit, le doute s'insinue.

L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

Antoine de Maximy en quelques lignes...

Issu d’une famille assez bohème, Antoine de Maximy est passionné de voyages, d’expéditions et de découvertes. C’est aussi un homme d’images car il commence à filmer très tôt, réalisant une fiction de 3 minutes en Super 8 à 12 ans. Il arrête ses études en seconde et s’engage au cinéma des armées comme ingénieur du son. Il couvre plusieurs conflits, avant de faire un premier pas dans le cinéma, toujours comme ingénieur du son, sur le film de Gérard Vienne Le peuple singe, en 1989.

Puis Antoine réalise de nombreux documentaires animaliers et scientifiques partout sur la planète, aussi bien à 6 800 m d’altitude qu’en sous-marin à 5 000 m de profondeur dans le Pacifique.

C’est en 2004 qu’il se fait connaître du grand public en créant et présentant la série J’irai dormir chez vous : des carnets de voyage fantaisistes et totalement improvisés, tournés dans plus de 60 pays. Le concept est unique : il se filme seul à l’aide de plusieurs caméra, en cherchant à dormir chez l’habitant.

À partir de ce concept, Antoine de Maximy réalise un long-métrage, J’irai dormir à Hollywood, dans lequel il traverse seul les États-Unis avec une bonne dose d’autodérision et une grande tendresse pour les personnages rencontrés. Le film sorti en salles en 2008 est nommé aux César.

Poursuivant cette idée, il décide alors d’écrire et réaliser son premier long-métrage de fiction : J’irai mourir dans les Carpates.