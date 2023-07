Place au cinéma : "La guerre des polices" sur France 5 vendredi 21 juillet 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 21 juillet 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "La guerre des polices".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "La guerre des polices", un filmr réalisé par Robin Davis, sorti en 1979.

L'histoire en quelques lignes...

L'équipe du commissaire Ballestrat, de la brigade territoriale, attend six heures du matin afin de piéger Sarlat, l'ennemi public n° 1. Mais Fush et les hommes de l'antigang arrivent. Or Ballestrat ne veut pas de leur présence.

Conséquences : un policier meurt et Sarlat est toujours libre. Le chef du cabinet du ministère de l'intérieur donne à Ballestrat l'ordre de coopérer avec l'antigang. Mais les deux services n'arrivent pas à coopérer. Aussi Fush est sur le point d'attraper Sarlat lorsqu'il est trahi par une femme de la brigade territoriale, Marie, avec qui il avait noué des rapports amicaux.

Les deux brigades se heurtent sans cesse jusqu'à se déclarer « la guerre des polices ». Fush tend à Sarlat un premier piège qui échoue. Il donne sa démission. Mais lorsque Sarlat, à la suite d'un nouveau guet-apens, encore raté, prend un policier — Capati — en otage, Fush intervient et abat le hors-la-loi avant de succomber à son tour.

Avec : Claude Brasseur, Marlène Jobert et Claude Rich.