Inédit : "Pourris gâtés" sur TF1 ce 30 juillet 2023 dans Ciné Dimanche - Vidéo

Ce 30 juillet 2023 à 21:10, TF1 diffuser dans Ciné Dimanche le film inédit "Pourris gâtés", réalisé par Nicolas Cuche, sorti en 2021, avec Gérard Jugnot, Artus, Camille Lou et Louka Meliava.

L'histoire en quelques lignes...

Francis Bartek, veuf d’origine polonaise qui a fait fortune dans le BTP à Monaco en partant de rien, a deux fils, Philippe et Alexandre, et une fille, Stella.

Les trois enfants, déjà bien adultes, ont tous des défauts. Alexandre n'a cessé d'être renvoyé de tous les établissements fréquentés depuis le secondaire et entretient des relations intimes avec la femme et les deux filles du directeur, ami de son père, de l'école supérieure où il végète. Philippe concocte projet farfelu sur projet farfelu, et va en soirée plutôt que de rendre à son père le moindre service d'ordre professionnel. Enfin, Stella est une peste hautaine, écervelée, dépensière et capricieuse qui veut se marier avec un bel Argentin oisif, Juan Carlos, ce que son père réprouve.

Il fait un infarctus lors de la réception d'anniversaire des 24 ans de sa fille, quand il réalise que ses enfants sont des moins que rien incapables de travailler.

Du jour au lendemain, les comptes de la famille sont bloqués par la justice pour abus de biens sociaux, détournement de fonds et la police débarque chez eux pour saisir les biens.

Le père prend la fuite et emmène ses rejetons près de Marseille, dans la très modeste maison de campagne de son enfance, en attendant de pouvoir prouver son innocence. Effarés d’être tombés si bas, sans argent ni nourriture, tous sont obligés d'aller chercher du travail.