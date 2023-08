Place au cinéma : "Le lieu du crime" sur France 5 vendredi 11 août 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 11 août 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "Le lieu du crime".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Le lieu du crime", un film réalisé par André Téchiné, sorti en 1986.

L'histoire en quelques lignes...

Un petit village, dans le Sud-Ouest. Thomas, treize ans, est un adolescent plutôt renfermé. Il vit avec sa mère, Lili, qu'il aime plus que tout, et ses grands-parents. Elle a quitté le domicile familial et il ne voit son père, Maurice, que de temps en temps et leurs rapports sont conflictuels. Un jour, Thomas rencontre Martin, jeune homme apparemment traqué, qui lui demande de lui rapporter de l'argent - sans quoi sa vie sera en danger...

Et lorsque Thomas revient avec quelques sous en poche, au lieu du rendez-vous fixé par Martin, il trouve avec lui Luc, qui est beaucoup plus violent que Martin et veut tuer Thomas pour qu'il ne révèle pas leur présence dans les parages. Fort heureusement, Martin intervient, et c'est lui qui doit tuer son copain pour sauver la vie du jeune Thomas.

Martin n'a plus d'autre solution que de se réfugier dans le village de Thomas. Il se rend au café-dancing que tient la mère de Thomas. Celle-ci va l'aider à trouver un hôtel. Lili est en fait très intriguée par ce beau jeune homme qui débarque dans ce village où il ne se passe jamais rien.

Alice, complice de Luc et Martin, rejoint ce dernier, mais après s'être enfui avec elle, il l'abandonne pour revenir sur les lieux du crime. Un instant, Lili va céder au vertige et accepter de partir avec lui. Elle se dispute même douloureusement avec sa mère, et lui dit qu'elle va enfin vivre sa vie. Mais le destin va en décider autrement : Alice, revenue sur ses pas, venge Luc en abattant Martin devant la maison de Lili, dont il venait de devenir l'amant. Puis Alice jette délibérément sa voiture contre un mur. Le rêve amoureux de Lili, à peine ébauché, s'arrête brutalement. Martin sera peut-être sauvé, mais ayant tenu à avouer sa complicité totale, elle est arrêtée par les gendarmes qui vont l'emprisonner comme Martin.

Avec : Catherine Deneuve, Nicolas Giraudi, Victor Lanoux, Danielle Darrieux, Jean Bousquet, Wadeck Stanczak, Jean-Claude Adelin, Jacques Nolot, Claire Nebout, Michel Grimaud, Philippe Landoulsi, Christine Paolini.