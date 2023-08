Inédit : "Balle perdue" dans Ciné Dimanche sur TF1 ce 13 août 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Balle perdue", réalisé par Guillaume Pierret et sorti en 2020 sur Netflix sera diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 13 août 2023.

L'histoire en quelques lignes...

Lino est un génie de la mécanique. Un soir, après avoir utilisé une voiture modifiée pour tenter de braquer une bijouterie avec son ami Quentin, il est arrêté et envoyé en prison tandis que Quentin s'enfuit.

Les talents de mécanicien de Lino attirent l'attention d'une brigade anti go fast. Il est recruté par leur chef, Charas, pour devenir le préparateur automobile de l'équipe et ainsi, les aider à stopper les criminels. Au fur et à mesure que le temps passe, Charas et Lino nouent une amitié tandis que ce dernier se rapproche également d'une de ses coéquipières, Julia.

Lors de l'enquête pour retrouver le préparateur des go fast, Lino et Charas retrouvent Quentin, qui semble contraint de travailler pour les criminels. Tentant d'arrêter ces derniers, Charas demande l'aide d'autres membres de son équipe, Areski et Marco, mais ceux-ci sont en réalité de mèche avec les go fast. Areski tue Charas d'une balle qui se loge dans le tableau de bord de la voiture personnelle de ce dernier.

Usant de leur influence, Areski et Marco font accuser Lino du meurtre. Ce dernier parvient à s'enfuir, mais il est désormais recherché activement pour ce crime qu'il n'a pas commis. Lino tente alors de retrouver la seule preuve de son innocence : la balle perdue logée dans la voiture de son mentor...

Avec : Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Stéfi Celma, Pascale Arbillot et Ramzy Bedia.