"Neuilly sa mère, sa mère !" à revoir sur M6 vendredi 18 août 2023 - Vidéo

Vendredi 18 août 2023 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "Neuilly sa mère, sa mère !" réalisé par Gabriel Julien-Laferrière, sorti en 2018. Il s'agit de la suite du film "Neuilly sa mère !", sorti en 2009.

L'histoire en quelques lignes...

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l'enfer de Neuilly-sur-Seine !

Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin, Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly.

Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! L'adaptation au franchissement de La Défense est pleine de rebondissements...

Avec : Samy SEGHIR (Sami Benboudaoud), Jérémy DENISTY (Charles de Chazelle), Denis PODALYDÈS (Stanislas de Chazelle), Sophia ARAM (Djamila de Chazelle), Joséphine JAPY (Marie), Valérie LEMERCIER (Brigitte), François-Xavier DEMAISON (le père Dinaro), Chloé COULLOUD (Caroline de Chazelle), BOODER (Malik).