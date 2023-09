Le film "Kaamelott - Premier volet" diffusé sur M6 jeudi 19 octobre 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Kaamelott - premier volet" sera diffusé sur M6 en première exclusivité jeudi 19 octobre 2023.

L'histoire en quelques lignes...

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le Royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la Résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’Île de Bretagne ?

Arthur Pendragon, désormais souverain d’un royaume qui s’étend de la Calédonie à l’Aquitaine, a confié son trône à Karadoc de Vannes avant de commettre une tentative de suicide avortée par son ennemi juré, Lancelot-du-Lac.

Informés de sa “mort”, les proches d’Arthur se rendent à son enterrement où ils le trouvent agonisant mais bien vivant ! Mal en point, à bout de forces et dépressif, l’ex-roi accepte cependant de reprendre le pouvoir pour le céder aussitôt à Lancelot. Ce legs aura de terribles répercussions car Lancelot, sous l’influence maléfique de Méléagant, devient un véritable tyran, trahit la confiance d’Arthur et efface toutes traces de son règne.

Une résistance s’organise alors, menée par Karadoc, Perceval et Venec le bandit afin de rendre son trône à Arthur.

Avec : Alexandre ASTIER (le Roi Arthur), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc), Lionnel ASTIER (Léodagan), Joëlle SEVILLA (Dame Séli), Jacques CHAMBON (Merlin), Nicolas GABION (Bohort de Gaunes), Clovis CORNILLAC (Quarto), Guillaume GALIENNE (Alzagar), Thomas COUSSEAU (Lancelot du Lac), Christian CLAVIER (Le jurisconsulte), Géraldine NAKACHE (La Duchesse d'Aquitaine), Alain CHABAT (Le Duc d'Aquitaine), Audrey FLEUROT (La dame du Lac).