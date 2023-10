"Les aventures de Rabbi Jacob" à revoir sur France 2 dimanche 22 octobre 2023

Dimanche 22 octobre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le cultissime film de Gérard Oury "Les aventures de Rabbi Jacob" avec Louis de Funès.

Ultime collaboration entre Gérard Oury et Louis de Funès, le film raconte les mésaventures de Victor Pivert, un industriel français arriviste, cynique et autoritaire, empli de préjugés racistes, antisémites et xénophobes, ne demandant qu'à se rendre au mariage de sa fille.

Englué malgré lui dans les péripéties d’une révolution dans un pays arabe menée par Mohamed Larbi Slimane, poursuivi par les barbouzes du colonel Farès et des policiers français, il se fait passer pour un vénérable rabbin revenu d'Amérique dans le quartier juif de Paris.

Grand succès populaire avec 7,3 millions d'entrées, le film finit en tête du box-office français de l'année 1973.

Avec : Louis de Funès, Claude Giraud, Marcel Dalio, Suzy Delair et Henri Guybet.