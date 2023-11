Le film "Boîte noire" avec Pierre Niney diffusé sur France 2 dimanche 19 novembre 2023 - Vidéo

Dimanche 19 novembre 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Boîte noire", un film inédit en clair à la télévision, réalisé par Yann Gozlan, sorti en 2021, avec Pierre Niney, Lou de Laâge et André Dussollier.

L'histoire en quelques lignes...

Mathieu Vasseur est un agent du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA). Il est marié à Noémie, travaillant elle aussi dans l'aéronautique.

Le BEA est chargé d'enquêter sur un accident aérien exceptionnel et sans précédent : l'écrasement d'un vol Dubaï-Paris à Bellevaux, en Haute-Savoie. 300 personnes et 16 membres d'équipage étaient à bord de l'avion, un Atrian-800, nouveau long courrier de la compagnie European Airlines, dont aucun n'a survécu à l'accident. Les raisons de la catastrophe sont inconnues. Le BEA analyse alors minutieusement les boîtes noires de l'appareil dans ses locaux de l'aéroport du Bourget. D'abord mis sur la touche par son supérieur hiérarchique Victor Pollock, Mathieu récupère la mission après la disparition mystérieuse de ce dernier, au tout début de l'enquête.

Dans un premier temps, l'écoute du Cockpit Voice Recorder (CVR) — qui enregistre les communications radio, les voix et le bruit d’ambiance dans le cockpit — l'amène à conclure à l'irruption d'un terroriste islamique ayant entraîné la chute de l'appareil. Mais cette solution ne le satisfait pas, certains détails l'amènent à chercher une autre cause pour l'accident. Il envisage d'abord l'hypothèse d'une défaillance technique de l'appareil. Pour accréditer cette hypothèse, il dérobe un rapport technique confidentiel sur l'ordinateur de son épouse, la mettant dans une situation très délicate sur le plan professionnel, et provoquant la rupture de son couple.

Sa forte implication dans cette enquête met également sa santé mentale en danger. Son supérieur hiérarchique et ses collègues ne le suivent pas non plus dans ses démarches, sa situation professionnelle se détériore et finit par provoquer sa mutation disciplinaire.