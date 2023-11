Place au cinéma : "JFK" d'Oliver Stone à revoir sur France 5 vendredi 24 novembre 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 24 novembre 2023 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "JFK".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir "JFK", un film de procès américain réalisé par Oliver Stone et sorti en 1991.

L'histoire en quelques lignes...

Trois ans après l'assassinat de John F. Kennedy qui a eu lieu à Dallas (Texas) le 22 novembre 1963, le procureur de La Nouvelle-Orléans (Louisiane) Jim Garrison remet en cause les conclusions du rapport de la commission Warren.

Il démonte notamment les nombreuses invraisemblances contenues dans le dossier officiel et oriente son enquête vers la possibilité d'un complot : la seule personne interpellée et suspectée de l'assassinat, Lee Harvey Oswald — lui-même assassiné deux jours plus tard par un ancien petit truand de Chicago et La Nouvelle-Orléans, Jack Ruby —, ne serait selon Garrison qu'une marionnette entre les mains de dangereux commanditaires dont le Pentagone, la CIA et le FBI.

Avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon et Gary Oldman dans les rôles principaux.