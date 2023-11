Place au cinéma : "Subway" de Luc Besson à revoir sur France 5 vendredi 1er décembre 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 1er décembre 2023 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Subway".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir "Subway", un film réalisé par Luc Besson, sorti en 1985.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir dérobé des documents compromettants, un homme, Fred, se réfugie dans le métro parisien. Au sein de cet univers fascinant et agité, une impitoyable chasse à l'homme s'organise. D'étranges liens se tissent entre le cambrioleur et la femme de sa victime, Héléna.

Au-delà de l'histoire de vol de documents et de chantage, Subway est aussi une plongée dans le monde de la marginalité et de la culture punk.

Fred parcourt les sous-sols du métro et découvre sa vie et ses habitants nocturnes. Au détour des couloirs, il rencontre aussi des musiciens, évoluant chacun dans son coin. Il décide de les réunir et de les inciter à former un groupe.

Avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani dans les rôles principaux.