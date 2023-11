Inédit : "Le sens de la famille" avec Franck Dubosc & Alexandra Lamy sur M6 vendredi 1er décembre 2023 - Vidéo

Vendredi 1er décembre 2023 à 21:10, M6 diffusera "Le sens de la famille", un film réalisé par Jean-Patrick Benes, sortie en 2021, avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir, alors qu'ils sont en vacances dans un parc d'attractions, Sophie, infirmière désemparée aide sa fille Chacha à réaliser un devoir de mathématiques.

Son autre fille, Valentine, 16 ans, est sur son téléphone portable. Alain, le papa, dort dans la chambre parentale. Léo, le fils, est dans le salon. Chacha avoue à sa mère que son frère (Léo) se drogue.

Ensuite, pendant la nuit, leurs esprits sont transférés dans le corps de quelqu'un d'autre...

Chacha, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…

Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début...

Avec : Franck Dubosc (Alain), Alexandra Lamy (Sophie), Christiane Millet (Mamie Thérèse), Rose de Kervenoaël (Chacha), Mathilde Roehrich (Valentine), Nils Othenin-Girard (Léo), Artus (Christophe), Jackie Berroyer (Roger).