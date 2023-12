Inédit : "En attendant Bojangles" sur France 2 dimanche 3 décembre 2023 - Vidéo

Dimanche 3 décembre 2023 à 21:10, France 2 diffusera "En attendant Bojangles", film franco-belge réalisé par Régis Roinsard, sorti en 2021, adapté du roman éponyme d'Olivier Bourdeaut.

L'histoire en quelques lignes...

Le film commence par la rencontre déjantée, lors d'une réception mondaine, de Georges (Romain Duris) en charlatan fabuleux, et de Camille (Virginie Efira) en élégante rêveuse, fleur bleue, jeune femme solaire jouissive et fantasque. Une danse chevaleresque sublime, un homme et une femme, deux êtres en osmose, et de cet amour enflammé et magique s'ensuit un mariage soudain et un enfant : Gary.

Chez eux il n'y a de la place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Une fête permanente. Les trois vivent dans une forme de vie un peu folle, ou les parents reçoivent amis, entre plaisir et fantaisie, et aiment danser sur leur chanson préférée Mr. Bojangles de Nina Simone.

Avec le temps, les idées noires que Camille cache depuis toujours refont surface. Georges et Gary tentent d'accompagner Camille dans sa folie, mais la blessure est profonde...

Avec : Romain Duris, Virginie Efira et Grégory Gadebois dans les rôles principaux.