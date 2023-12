Mardi 5 décembre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Première année", un film réalisé par Thomas Lilti en 2018, avec Vincent Lacoste et William Lebghil dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois.

Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé.

Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.