"Sans identité" avec Liam Neeson et Diane Kruger à revoir sur TF1 jeudi 21 décembre 2023 - Vidéo

Jeudi 21 décembre 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Sans identité", un film réalisé par Jaume Collet-Serra, sorti en 2011, avec Liam Neeson et Diane Kruger.

L'histoire en quelques lignes...

Le Dr Martin Harris et sa femme Gina atterrissent à Berlin, où Martin, invité par le professeur Bressler, sommité en matière de génie génétique, doit participer à un symposium parrainé et financé par le prince Shada, un prince arabe.

A l’aéroport, Martin oublie sur le caddie la mallette contenant ses papiers. Arrivé à l’hôtel Adlon où une suite a été retenue à leur intention, Martin s’aperçoit de son oubli et saute aussitôt dans un taxi pour l’aéroport en faisant un bref signe à sa femme qui discute à l’accueil car la suite qui leur a été réservée n’est pas celle prévue.

Le taxi, conduit par une jeune femme, est bientôt pris dans des embouteillages et Martin lui demande d’aller le plus rapidement possible. Arrivé sur un pont qui enjambe la Spree, la voiture devant eux fait soudain une embardée pour éviter un réfrigérateur qui vient de tomber d’un camion de livraison. Voulant éviter l’obstacle, le taxi percute la rambarde et plonge dans la rivière. La jeune femme, qui a réussi à s’extirper du véhicule tandis que Martin est assommé par le choc, parvient non sans mal et d’extrême justesse à sauver Martin qui reste cependant sans connaissance. Puis elle s’éclipse.

Quelques jours plus tard, celui-ci se réveille à l’hôpital. Un médecin, le Dr Farge, lui apprend qu’il est resté quatre jours dans le coma et lui relate ce qui lui est arrivé. Martin, qui ne se souvient plus des circonstances exactes de son accident se rappelle cependant son nom et la raison de sa présence à Berlin. Il s’étonne que personne, à commencer par sa femme, n’ait cherché à avoir de ses nouvelles.

Ignoré par la police, mais aidé de Gina, la conductrice du taxi accidenté et immigrante illégale, Harris essaie de reprendre son identité et de comprendre pourquoi il ne semble pas être celui qu'il prétend.