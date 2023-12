"L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet" à revoir sur ARTE lundi 25 décembre 2023 - Vidéo

Un enfant passionné de sciences fugue à Washington pour recevoir un prix prestigieux. Le dernier Jean-Pierre Jeunet sorti au cinéma : drôle, inventif et émouvant à voir ou à revoir sur ARTE lundi 25 décembre 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Enfant surdoué, T. S. Spivet vit dans un ranch du Montana, entouré d’une famille atypique : une mère entomologiste, un père cow-boy dépassé et une sœur qui ne rêve que de fuir ce “trou paumé” pour être élue Miss America.

À la suite d’une expérience avec un fusil, Layton, son frère jumeau, décède accidentellement. Personne n’en parlera jamais dans la famille.

Passionné de sciences, T. S., malgré ses 10 ans, a inventé la roue à mouvement perpétuel et doit recevoir le prestigieux prix Baird de l’Institut Smithsonian. Sans en parler à personne, il s’engage en passager clandestin dans un train de marchandises et met le cap sur Washington, DC.

Ode aux bizarreries de la vie

T. S. Spivet aime cartographier les rivières du Montana alors que son frère Layton préfère tirer sur des boîtes de conserve avec son fusil… Grâce à une voix off, Jean-Pierre Jeunet, fidèle à ses habitudes, s’attarde à décrire avec précision les détails du quotidien de ses atypiques protagonistes.

Pour son dernier long métrage sur grand écran, le réalisateur du Fabuleux destin d’Amélie Poulain adapte le roman de Reif Larsen et livre un road-movie astucieux, empli de poésie, comme une ode aux bizarreries de la vie. Plein d’inventivité visuelle – dominantes à l’image de vert, de jaune et de rouge et usage du grand angle qui ont fait la marque du cinéaste –, le film fait surgir au fil du récit une palette de personnages surprenants, fantasques ou marginaux (un SDF adepte des ombres chinoises, un camionneur photographe...) qui croisent la route du gamin surdoué pour rajouter de l’extravagance à son périple.

Contant l’histoire d’une famille hors norme amenée à surmonter ses traumatismes grâce à l’amour inconditionnel qui lie ses membres, une aventure émouvante à travers les États-Unis, subtil mélange de mélancolie et d’humour.