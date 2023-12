"La gloire de mon père" & "Le château de ma mère" sur France 3 jeudi 28 décembre 2023

Jeudi 28 décembre à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "La gloire de mon père" et "Le château de ma mère" avec Philippe Caubère et Nathalie Roussel.

21:10 La gloire de mon père

Marcel Pagnol est né à Aubagne. Son père, Joseph, est instituteur et sa mère Augustine, couturière. Pendant les absences de celle-ci, Marcel est placé sous la garde de son père. Très tôt, le jeune Marcel sait lire et écrire. Rose, la soeur d'Augustine, a épousé Jules qui a dix ans de plus qu'elle.

Très vite, Joseph et Jules s'apprécient et décident de louer une petite maison dans les garrigues pour les vacances d'été. Les relations de voisinage se tissent, et un grand événement se prépare : la chasse à la bartavelle, la perdrix royale ! Face à l'oncle Jules, fin chasseur, Marcel craint le pire pour son père, néophyte en la matière. Afin de lui éviter la pire des humiliations, il rabat alors vers lui tout le gibier...

Des vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.

22:55 Le château de ma mère

Champion de son école, Marcel prépare le concours des Bourses.

Pendant les vacances, il rencontre Isabelle et connaît ainsi ses premiers émois amoureux. Malgré l'affection qu'il lui porte, celle-ci prend un malin plaisir à l'humilier. Déçu, Marcel retrouve son ami Lili des Bellons.

L'école reprend mais Marcel semble malade. Il songe à ses collines provençales. Sa mère décide alors de se rendre là-bas tous les week-ends mais la route est longue. Un ancien élève de son père, Bouzigue, leur donne une clé qui ouvre la porte d'un raccourci... L

'adolescence de Marcel, sa découverte de l'amour, son retour à l'amitié et les grands départs pour ses chères collines...