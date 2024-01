Le film "Docteur ?" avec Michel Blanc & Hakim Jemili à revoir sur France 2 dimanche 7 janvier 2024 - Vidéo

Dimanche 7 janvier 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Docteur ?", un film réalisée par Tristan Séguéla en 2019, avec Michel Blanc, Hakim Jemili et Franck Gastambide.

L'histoire en quelques lignes...

La nuit de Noël, à Paris, Serge Mamou Mani est le seul médecin de garde la nuit des Médecins de Paris, un service médical libéral d'urgence à domicile. Médecin bourru, blasé et porté sur l'alcool, il est obligé de bien assurer cette garde à cause de multiples libertés qu'il a prises avec son métier et avec l'ordre des médecins sur le dos.

Alors que les consultations s'enchaînent à un rythme effréné, Serge reçoit l'appel de Rose, une amie de la famille, qui lui demande de venir de toute urgence. Sur place, il la retrouve inanimée, après avoir avalé trop d'anxiolytiques. Il rencontre Malek, un livreur Uber Eats venu porter une choucroute commandée par Rose. En attendant le Samu, Serge demande à Malek d'aller remettre pour lui un renouvellement d'ordonnance à un patient qui attend depuis deux heures.

Finalement, après s'être bloqué le dos, il finit par l'embaucher pour la nuit pour monter chez les patients à sa place. Malek se fait alors passer pour le médecin, Serge restant assis dans la voiture, en bas des domiciles, et guidant Malek à distance à l'aide de son téléphone portable. Il écoute les conversations entre Malek et les patients, mais qu'un mauvais son l'oblige souvent à lui faire répéter, et donne alors ses instructions et son diagnostic par l'oreillette que porte Malek.

Au gré des interventions, Malek fait face aux doutes d'un père chirurgien quand il examine son fils pour une laryngite, doit accoucher une femme, l'obligeant alors à aller chercher Serge en le portant sur son dos. Il soigne aussi un de ses anciens clients Uber, victime d'une intoxication alimentaire, et qui ne le reconnaît pas. Pour se venger de ce client qui avait été désagréable lors de sa livraison Uber, Malek lui fait croire qu'il a une maladie grave. Il sauve également, sur le diagnostic de Serge, une famille d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Malek apprend au cours de la nuit que Rose était la compagne du fils de Serge, mort dans une avalanche pendant des vacances de Noël. Alors que Serge s'est endormi dans la voiture, Malek décide d'aller chercher Rose à l'hôpital.