"Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?" sur TF1 dimanche 14 janvier 2024 - Vidéo

À voir ou à revoir dans Ciné Dimanche sur TF1 ce 14 janvier 2021 à 21:10, le film "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?", réalisé par Philippe de Chauveron en 2019.

L'histoire en quelques lignes...

Claude et Marie Verneuil sont de retour de leur voyage autour du monde chez les familles respectives de leurs gendres. Ils font face à un nouveau cataclysme...

Leurs quatre filles et leurs quatre gendres veulent quitter la France : Odile et David veulent partir en Israël, Chao et Ségolène en Chine, Isabelle et Rachid en Algérie, tandis que Laure et Charles veulent partir en Inde, car cette dernière s'y voit offrir un poste et Charles espère faire carrière à Bollywood. Claude et Marie vont alors tout faire pour que tous les membres de la famille restent en France.

De leur côté, André et Madeleine Koffi, les parents de Charles, reviennent en France pour le mariage de leur fille Viviane, mais là non plus, tout ne se passe pas comme prévu.

Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Émilie Caen, Frédéric Chau et Frédérique Bel.