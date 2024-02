Place au cinéma : "Nos plus belles années" de Sydney Pollack sur France 5 vendredi 9 février 2024 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 9 février 2024 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Nos plus belles années".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir "Nos plus belles années", un film américain réalisé par Sydney Pollack, sorti en 1973.

L'histoire en quelques lignes...

Aux États-Unis, entre 1937 et 1950. Katie et Hubbell se sont rencontrés à l'université. Lui était un étudiant et play-boy désinvolte, elle, une ardente militante communiste.

Ils se retrouvent quelques années plus tard à New York pendant la guerre et l'amour fait le reste.

Après leur mariage, ils vont habiter à Hollywood : jeune et brillant écrivain, Hubbell prépare un scénario lorsque commence la chasse aux sorcières, la sombre période du maccarthysme…

De ruptures en réconciliations, leur passion durera dix ans.

Avec : Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman, Patrick O’Neal…