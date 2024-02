Inédit - "Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux" sur TF1 dimanche 18 février 2024 - Vidéo

Dimanche 18 février 2024 à 21:10, TF1 diffusera "Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux", un film de super-héros américain réalisé par Destin Daniel Cretton, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Plus d'un millénaire avant l'époque présente, le guerrier Xu Wenwu met la main sur des anneaux lui conférant vie éternelle et force surhumaine, qu'il utilise pour conquérir des royaumes en menant son armée, qu'il nomme les Dix Anneaux.

La soif de conquête de Wenwu est insatiable, jusqu'à ce qu'il entende parler du légendaire village de Ta Lo. Bien qu'il parvienne à localiser l'entrée de ce dernier, il est vaincu par une jeune femme qui protège son village, Ying Li. En dépit de sa défaite, Wenwu s'éprend de Li, et bientôt les deux anciens adversaires se marient et fondent une famille, donnant naissance à deux enfants, Shang-Chi et Xialing. Les deux enfants reçoivent de Li un pendentif censé les guider vers leur foyer dès qu'ils se sentiront perdus.

Toutefois, à la suite de la mort de Li qui a été assassinée par un groupe de criminels autrefois lésés par Wenwu, ce dernier reprend les anneaux dont il avait abandonné le pouvoir, et reforme son armée. Il forme également son fils Shang-Chi à devenir un assassin redoutable, laissant de côté Xialing qui s'entraîne seule et devient elle aussi une combattante incroyablement douée en arts martiaux.

Envoyé à l'âge de quatorze ans accomplir sa première mission d'assassinat (ciblant le chef du gang ayant tué Li), Shang-Chi déserte les Dix Anneaux et tente de refaire sa vie à San Francisco.