"Chocolat" avec Omar Sy et James Thierrée à revoir sur ARTE dimanche 18 février 2024 - Vidéo

Rafael Padilla, alias le clown Chocolat, fut le premier artiste noir à conquérir la célébrité en France, au tournant du XXe siècle. Roschdy Zem signe un émouvant biopic à grand spectacle porté par le formidable duo Omar Sy-James Thierrée à revoir sur ARTE dimanche 18 février 2024 à 20:50.

L'histoire en quelques lignes...

En 1897, le célèbre clown George Foottit travaille pour le petit cirque familial Delvaux. Mais ses numéros ne marchent plus et il cherche à innover.

Sa rencontre avec Rafael Padilla, alias Tananga, un colosse noir qui, accompagné d’un chimpanzé, se fait passer pour un terrifiant cannibale, lui donne une idée qui va révolutionner le monde du cirque : former un duo entre un clown blanc et son souffre-douleur. Le succès est immédiat, propulsant Foottit et le désormais surnommé Chocolat sur le devant de la scène parisienne, au sein du réputé Nouveau Cirque.

Mais la gloire fulgurante de Rafael Padilla apporte à ce dernier des doutes croissants. Devenu le Noir le plus célèbre de France, mais endetté et las d’incarner ce "nègre" ridiculisé et battu pour le plus grand plaisir du public, il répugne de plus en plus à entrer en scène...

Bête de foire

Avec cette fresque chatoyante, inspirée de la biographie de Rafael Padilla écrite par l’historien Gérard Noiriel, Roschdy Zem réhabilite la mémoire oubliée du premier artiste noir à avoir conquis la célébrité en France. Pourquoi les pugilats de Foottit, qui l’emporte toujours sur son acolyte Chocolat, provoquent-ils dans le public cet enthousiasme fasciné ?

Contrairement à la Vénus noire d’Abdellatif Kechiche, fétichisée et réifiée par le racisme, le héros de Roschdy Zem prend conscience de son rôle historique et tente, envers et contre tout, d’imposer le respect à cette France du tournant du siècle qui ne peut le percevoir autrement que comme une bête de foire.

Une reconstitution historique à grand spectacle portée par un formidable duo d’acteurs : Omar Sy et James Thierrée, lequel a chorégraphié lui-même les numéros de Foottit et Chocolat.