Inédit - "Amants" avec Stacy Martin, Pierre Niney & Benoît Magimel sur France 3 lundi 26 février 2024 - Vidéo

Lundi 26 février 2024 à 21:10, France 3 diffusera "Amants", un film coécrit et réalisé par Nicole Garcia, sorti en 2020, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge.

A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais.

Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

Avec : Stacy Martin (Lisa Redler), Pierre Niney (Simon), Benoît Magimel (Léo Redler), Roxane Duran (Nathalie), Nicolas Wanczycki (Le Père de Lisa), Grégoire Colin (Paul), Christophe Montenez (Pierre-Henri), Béleina Win (Luz).