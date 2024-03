"La Bible" avec Richard Harris et Ava Gardner à revoir sur ARTE lundi 25 mars 2024 - Vidéo

Dans la lignée des grands péplums des années 1960, John Huston adapte les vingt-deux premiers chapitres de la Bible dans une fresque spectaculaire. À voir ou à revoir sur ARTE lundi 25 mars 2024 à 20:55.

Adam et Ève, contrevenant aux ordres divins, sont chassés du jardin d’Éden et deviennent mortels, condamnés à souffrir, tant pour enfanter que pour labourer la terre et survivre. Leur fils Caïn, dévoré de jalousie devant la préférence divine, tue son frère et se retrouve voué à l'errance.

Le temps passe et Dieu, préoccupé par le mal qui consume les hommes, ordonne à Noé de construire une arche. De multiples générations se succèdent encore et Abraham, guidé par son Seigneur, quitte la ville d’Ur en quête de la terre qui lui est promise...

Tableaux vivants

Conçue à l’origine comme le début d’une série retraçant les différents livres de la Bible, l’époustouflante épopée de John Huston dépeint les événements des vingt-deux premiers chapitres de la Genèse.

S’étirant de la création de la Terre à l’ère des premiers patriarches, cette fresque biblique s’apparente à une spectaculaire procession de tableaux vivants, magistralement emmenée par des acteurs de renom, dont Richard Harris et Ava Gardner.