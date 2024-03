Inédit "Le loup et le lion" de Gilles de Maistre diffusé sur M6 vendredi 29 mars 2024 - Vidéo

Vendredi 29 mars 2024 à 21:10, M6 diffusera "Le loup et le lion", une film de Gilles de Maistre, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada.

Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères.

Leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Avec : Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack et Evan Buliung.

Des plaines d’Afrique aux étendues sauvages du Canada

Après le succès international du film familial « Mia et le lion blanc », record de recettes pour une production française tournée à l’étranger (31 millions de dollars au box-office mondial), le réalisateur Gilles de Maistre souhaitait retrouver son équipe autour d’un nouveau projet. Le film n’est pas une suite directe, mais le “frère spirituel” de « Mia et le lion blanc ».

Sous couvert d’une palpitante aventure familiale, il y est question de la protection des animaux, un sujet qui passionne Gilles de Maistre et sa scénariste Prune de Maistre. “Prune et moi sommes d’ardents défenseurs de la cause animale et environnementale”, explique le réalisateur.

Rencontre avec les loups

S’il a pu compter sur l’aide d’Andrew Simpson (‘Instinct - Animals for Film’) avec les comédiens à quatre pattes, Gilles de Maistre savait qu’il était vital de trouver la bonne actrice pour jouer le personnage central d’Alma et soit capable de travailler avec des animaux. Mais les challenges ne s’arrêtent pas au travail avec les animaux. Le tournage ayant lieu dans la nature sauvage de l’Alberta, au Canada, l’actrice devait être crédible dans cet environnement reculé.

Molly Kunz, a eu quelques appréhensions au départ : “Je ne savais absolument pas dans quoi je m’embarquais. Cela paraissait si intimidant... Mais au contact de tels professionnels, la peur m’a vite abandonnée.”

Afin de s’assurer que Molly Kunz pouvait travailler avec les animaux, le réalisateur a emmené la jeune fille à la rencontre des loups dans la réserve d’Andrew Simpson dans l’Alberta. De là, ils ont rallié Calgary où elle a marché aux côtés d’une meute de 40 loups ! L

Lion / Loup : un lien indestructible

Pour Gilles de Maistre, montrer le lien entre le loup et le lion sans effets spéciaux était important, non seulement en termes d’authenticité, mais aussi pour le message que cela véhicule. “Leur lien fraternel est remarquable. Il prouve qu’un canidé et un félin peuvent être amis, et même plus qu’amis. Et si ces deux ennemis naturels peuvent être frères, cela signifie que tout le monde le peut. C’est un message important à méditer.”