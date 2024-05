Place au cinéma : "In the Mood for Love" diffusé sur France 5 vendredi 17 mai 2024 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 17 mai 2024 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "In the Mood for Love".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique. Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir "In the Mood for Love", un film hongkongais réalisé par Wong Kar-wai, sorti en 2000. L'histoire en quelques lignes... Hong Kong, colonie britannique, 1962. M. Chow, journaliste, et Mme Chan, secrétaire dans une société de livraisons, louent des appartements voisins. Leurs époux respectifs travaillent beaucoup et les laissent souvent seuls. De plus, la présence chaleureuse mais étouffante de la propriétaire de Mme Chan, Mme Suen, et de leurs voisins bruyants et amateurs de mah-jong, les force à souvent rester seuls chez eux. M. Chow et Mme Chan, au début simplement courtois l'un envers l'autre, commencent à tisser des liens plus forts quand ils apprennent que leurs deux conjoints ont entre eux une liaison amoureuse.

