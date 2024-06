"Gorilles dans la brume" avec Sigourney Weaver à revoir sur ARTE mercredi 5 juin 2024 (vidéo)

Une évocation du destin de Dian Fossey, qui vécut avec des gorilles pendant dix-neuf ans. Avec Sigourney Weaver et de véritables singes, une ode à la nature ravagée par la cruauté humaine à voir ou à revoir sur ARTE mercredi 5 juin 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

1966. Dian Fossey, jeune femme passionnée de zoologie, assiste à une conférence du professeur Leakey sur les gorilles de montagne.

Plaidant sa cause avec ferveur, elle obtient d’être envoyée au Congo pour étudier pendant six mois cette espèce en voie de disparition. Mais le pays est en pleine guerre civile. Leakey repart, laissant Dian seule avec quelques porteurs et un guide, Sembagare, qui devient son ami.

Après des débuts décevants, elle finit par rencontrer des groupes de gorilles et réussit à se faire accepter d’eux. Mais Dian entre bientôt en conflit avec les braconniers et leurs employeurs, notamment le Belge Van Veeten…

Gorille mon ami

Partie pour six mois, Dian Fossey restera dix-neuf ans dans la jungle, jusqu’à son assassinat, jamais élucidé, le 26 décembre 1985. Pendant cette période, elle mit tout en œuvre pour défendre les gorilles, auxquels elle vouait une passion illimitée.

Adapté du récit que la zoologue fit de sa vie (Treize ans chez les gorilles, paru en 1983), ce film est une ode à la nature et aux animaux en même temps qu’une dénonciation de la cruauté humaine. Le contraste entre la sérénité des primates et les ravages de la guerre civile du Congo est, à ce titre, particulièrement éloquent.

À noter l’excellente interprétation de Sigourney Weaver et plus encore celle des gorilles, qui tiennent leurs rôles en véritables professionnels.

En seconde partie de soirée, ARTE diffusera un documentaire inédit qui passe en revue la brillante et éclectique carrière de Sigourney Weaver.